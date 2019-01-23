Мария Бутырская: Софья Самодурова откатала уверенно, Загитова была собрана

Фигурное катание 23 января 2019 18:23 Источник: Sport24.ru Автор: Спирин Дмитрий

Чемпионка мира в одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала результаты российских фигуристок в короткой программе на чемпионате Европы.

- Софья Самодурова откатала уверенно, Загитова была собрана. Что же касается помарок Алины в риттбергере, то она часто его не докручивает, это не первый раз. Константинова немножко потерялась, для нее это новая среда, новая ситуация. Но можно сказать, что пока все нормально развивается.

Адекватные ли оценки Загитовой? Адекватные, она потеряла на каскаде за то, что не докрутила его. Судьи к этому сейчас относятся внимательно. И, конечно, тройной флип был скромненький. Абсолютно нормальные оценки. Но мне кажется, что первое и второе место за нашими девочками должно остаться, - цитирует Бутырскую Sport24.ru.

Произвольную программу женщины представят 15 января.

После короткой программы лидируют россиянки Алина Загитова и Софья Самодурова.