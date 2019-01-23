Людмила Великова: Загитова выступила немного дерганно

Фигурное катание 23 января 2019 19:02 Источник: ТАСС

Заслуженный тренер России Людмила Великова поделилась мнением о выступлении российских фигуристок в короткой программе чемпионата Европы.

- Самодурова весь сезон идет ровно, Соня очень нравится. Загитова выступила немного дерганно, неудачное выступление на чемпионате России, конечно же, повлияло. Константинову жалко, конечно, девочка очень талантливая, но она догонит: она если короткую срывает, то произвольную катает классно, когда нечего терять, - приводит слова Великовой ТАСС.

Напомним, что по итогам короткой программы лидирует Загитова (75,00), второе место занимает ее соотечественница Софья Самодурова (72,88), третье - швейцарка Алексия Паганини (65,64). Россиянка Станислава Константинова (56,76) занимает 11-е место.

Произвольную программу фигуристки представят 25 января.