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Фигурное катание23 января 2019 19:02Источник: ТАСС

Людмила Великова: Загитова выступила немного дерганно

Заслуженный тренер России Людмила Великова поделилась мнением о выступлении российских фигуристок в короткой программе чемпионата Европы.

- Самодурова весь сезон идет ровно, Соня очень нравится. Загитова выступила немного дерганно, неудачное выступление на чемпионате России, конечно же, повлияло. Константинову жалко, конечно, девочка очень талантливая, но она догонит: она если короткую срывает, то произвольную катает классно, когда нечего терять, - приводит слова Великовой ТАСС.

Напомним, что по итогам короткой программы лидирует Загитова (75,00), второе место занимает ее соотечественница Софья Самодурова (72,88), третье - швейцарка Алексия Паганини (65,64). Россиянка Станислава Константинова (56,76) занимает 11-е место.

Произвольную программу фигуристки представят 25 января.

#чемпионат европы по фигурному катанию#самодурова софья#константинова станислава#загитова алина#великова людмила
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