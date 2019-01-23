Игорь Бобрин: Самодурова со знанием дела исполнила свою программу

Фигурное катание 23 января 2019 19:07 Источник: Телеканал «360°»

Знаменитый советский фигурист Игорь Бобрин поделился мнением о выступлении российских фигуристок в короткой программе чемпионата Европы.

- Считаю, что Загитова из некоторого психологического провала вышла и это самое ценное для нее сейчас. Про помарку - это ее личное впечатление, это ее досада. Главное, что она была не сильно отминусована судьями.

Меня расстроило выступление Константиновой, потому что это прекрасная девушка, очень обаятельная, красивая с высочайшими прыжками. Жаль, что она не попала в сильнейшую разминку, нужно будет выкарабкиваться. Очень надеюсь, что это получится в произвольной программе.

Самодурова абсолютно со знанием дела, с мастерством исполнила свою программу. С учетом того, что она из Питера, я с двойной радостью болею за нее. Поздравляю Алексея Николаевич, - приводит слова Бобрина телеканал «360».

Напомним, что по итогам короткой программы лидирует Загитова (75,00), второе место занимает ее соотечественница Софья Самодурова (72,88), третье - швейцарка Алексия Паганини (65,64). Россиянка Станислава Константинова (56,76) занимает 11-е место.

Произвольную программу фигуристки представят 25 января.