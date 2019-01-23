Алексей Ягудин: Туктамышева на чемпионате Европы явно бы была не хуже, чем Загитова и Самодурова

Фигурное катание 23 января 2019 19:16 Источник: «РИА Новости»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился мнением о выступлении российских фигуристок в короткой программе чемпионата Европы.

- Здорово, что у нас много запасных. Есть и Елизавета Туктамышева, которая, думаю, сегодня здесь явно бы была не хуже, чем те, кто занимает первое и второе места. Я думаю, что на девчонок, помимо результата непосредственно на чемпионате Европы, давит то обстоятельство, что они должны еще доказать свое мастерство и побороться за попадание на чемпионат мира. Давление двойное, - приводит слова Ягудина РИА «Новости».

Напомним, что по итогам короткой программы лидирует Загитова (75,00), второе место занимает ее соотечественница Софья Самодурова (72,88), третье - швейцарка Алексия Паганини (65,64). Россиянка Станислава Константинова (56,76) занимает 11-е место.

Произвольную программу фигуристки представят 25 января.