Татьяна Тарасова: Чемпионат Европы начался хорошим катанием наших девочек

Фигурное катание 23 января 2019 19:28 Источник: Телеканал «360°»

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поделилась мнением о выступлении российских фигуристок в короткой программе чемпионата Европы.

- Я думаю, что чемпионат начался хорошим катанием наших девочек. Не без ошибок обошлось, но все хорошо. Самодурова — молодец, сделала все, что у нее есть. У Алины была одна ошибка, за что она получила снижение. Последняя девочка Паганини (заняла третье место в короткой программе — прим. ред.) очень хорошо каталась, достойно выступила, но наши две девочки идут с большим отрывом, - приводит слова Тарасовой телеканал «360».

Напомним, что по итогам короткой программы лидирует Загитова (75,00), второе место занимает ее соотечественница Софья Самодурова (72,88), третье - швейцарка Алексия Паганини (65,64). Россиянка Станислава Константинова (56,76) занимает 11-е место.

Произвольную программу фигуристки представят 25 января.