Французы Джеймс и Сипре лидируют после короткой программы, Тарасова и Морозов – вторые

Фигурное катание 23 января 2019 20:58 Источник: «Советский спорт»

В Минске (Беларусь) продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. После короткой программы в соревнованиях спортивных пар лидируют французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, набравшие 76,55 балла.

Второе место занимает российская пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов (73,90 балла). Тройку сильнейших после короткой программы замыкают итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (73,70).

Добавим, что Бойкова и Козловский занимают четвертое место, а Павлюченко и Ходыкин идут пятыми.

Произвольную программу фигуристы представят 24 января.

Чемпионат Европы

Пары

Короткая программа

Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 76,55

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 73,90

3. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 73,70

4. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 72,58

5. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 65,89

6. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 60,08

7. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 57,70

8. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 54,48

9. Лаура Баркеро – Ариц Масту (Испания) – 53,89

10. Лана Петранович – Антонио Соуза-Кордейру (Хорватия) – 50,99

11. Зоуи Джонс – Кристофер Бойаджи (Великобритания) – 50,33