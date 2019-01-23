Французы Джеймс и Сипре лидируют после короткой программы, Тарасова и Морозов – вторые - Советский спорт
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Фигурное катание23 января 2019 20:58Источник: «Советский спорт»

Французы Джеймс и Сипре лидируют после короткой программы, Тарасова и Морозов – вторые

В Минске (Беларусь) продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. После короткой программы в соревнованиях спортивных пар лидируют французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, набравшие 76,55 балла.

Второе место занимает российская пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов (73,90 балла). Тройку сильнейших после короткой программы замыкают итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (73,70).

Добавим, что Бойкова и Козловский занимают четвертое место, а Павлюченко и Ходыкин идут пятыми.

Произвольную программу фигуристы представят 24 января.

Чемпионат Европы
Пары
Короткая программа

Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 76,55
2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 73,90
3. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 73,70
4. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 72,58
5. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 65,89
6. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 60,08
7. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 57,70
8. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 54,48
9. Лаура Баркеро – Ариц Масту (Испания) – 53,89
10. Лана Петранович – Антонио Соуза-Кордейру (Хорватия) – 50,99
11. Зоуи Джонс – Кристофер Бойаджи (Великобритания) – 50,33

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