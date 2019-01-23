Тамара Москвина: Бойкова и Козловский показали эмоционально и технически правильно исполненную программу

Фигурное катание 23 января 2019 21:35 Источник: ТАСС

Тамара Москвина, тренер спортивной пары Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, довольна эмоциональным прокатом подопечных в короткой программе на чемпионате Европы.

- Я довольна - Александра и Дмитрий показали эмоционально и технически правильно исполненную программу. Что касается произвольной программы и дальнейших итогов, могу сказать, что у всех пар последней разминки будет шанс, каждый способен занять любое место, - приводит слова Москвиной ТАСС.

Напомним, что по итогам короткой программы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают четвертое место (72,58 балла). Лидируют французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (76,55).