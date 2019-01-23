Тамара Москвина: Бойкова и Козловский показали эмоционально и технически правильно исполненную программу - Советский спорт
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Фигурное катание23 января 2019 21:35Источник: ТАСС

Тамара Москвина: Бойкова и Козловский показали эмоционально и технически правильно исполненную программу

Тамара Москвина, тренер спортивной пары Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, довольна эмоциональным прокатом подопечных в короткой программе на чемпионате Европы.

- Я довольна - Александра и Дмитрий показали эмоционально и технически правильно исполненную программу. Что касается произвольной программы и дальнейших итогов, могу сказать, что у всех пар последней разминки будет шанс, каждый способен занять любое место, - приводит слова Москвиной ТАСС.

Напомним, что по итогам короткой программы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают четвертое место (72,58 балла). Лидируют французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (76,55).

#москвина тамара#чемпионат европы по фигурному катанию#козловский дмитрий#бойкова александра
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