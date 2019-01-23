Французская пара Джеймс и Сипре: Тренировались даже во время рождественских праздников

Фигурное катание 23 января 2019 22:12 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Французские фигуристы Ванесса Джеймс и Морган Сипре рассказали о подготовке к чемпионату Европы.

— Мы пересмотрели всю свою короткую программу, добавили скорость на тулупе и вращении. Не все идеально, но в целом мы гордимся тем, что у нас получилось.

— Как вам удается подстраиваться друг под друга и работать вместе так слаженно?

— Мы тренируется много, вместе и каждый день. Даже во время рождественских праздников работали с Гийомом Сизероном над программами, - передает слова фигуристов «Матч ТВ».

Напомним, что французская спортивная пара, набрав 76,55 балла, лидирует по итогам короткой программы. Второе место занимает российская пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов (73,90 балла). Тройку сильнейших после короткой программы замыкают итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (73,70).