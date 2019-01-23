Ирина Слуцкая: Самодурова сможет навязать борьбу Загитовой - Советский спорт
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Фигурное катание23 января 2019 22:59Источник: «Спорт день за днем»

Ирина Слуцкая: Самодурова сможет навязать борьбу Загитовой

Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая поделилась мнением о выступлении российских фигуристок в короткой программе чемпионата Европы.

– Обе девочки – и Алина Загитова, и Софья Самодурова – откатались хорошо. Будем ждать произвольную программу, которая будет очень напряженной. Думаю, с тем отрывом, который на сегодняшний день мы видим, первое и второе места будут у России.

– Самодурова сможет навязать борьбу Загитовой?
– Безусловно. Она выступила очень уверенно, показала высокий класс.

– Кажется, Самодурова совсем не нервничает. Она новая восходящая звезда российского фигурного катания?
– Я бы не стала так говорить – «звезда», «не звезда». Мы говорим о том, что сейчас выступают профессионалы своего дела. И звезды все же на небе. А девчонки борются до последнего. Выступают качественно на высоком уровне.

– Что случилось с занявшей 11-е место Станиславой Константиновой?
– Надо спросить у нее. Я не психолог. Эти вопросы нужно задать спортсмену и тренеру.

– Проблема действительно может быть в области психологии?
– Не возьмусь обсуждать то, что случилось. Мне очень жаль, ведь Константинова могла запросто бороться за призовые места, - передает слова Слуцкой «Спорт День за Днем».

Напомним, что по итогам короткой программы лидирует Загитова (75,00), второе место занимает ее соотечественница Софья Самодурова (72,88), третье - швейцарка Алексия Паганини (65,64). Россиянка Станислава Константинова (56,76) занимает 11-е место.

Произвольную программу фигуристки представят 25 января.

#чемпионат европы по фигурному катанию#загитова алина#самодурова софья#константинова станислава#слуцкая ирина
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