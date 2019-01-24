Тарасова и Морозов взяли серебро на ЧЕ в Минске, у Бойковой и Козловского бронза

Фигурное катание 24 января 2019 22:27

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в Минске.

Россияне набрали по сумме двух программ 218,82 балла. Первенствовали с мировым рекордом французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (225, 66). Бронзовые награды достались россиянам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (205,28).

Таким образом, Тарасова и Морозов не смогли защитить титул чемпионов Европы, который они завоевывали дважды подряд – в 2017 и 2018 годах.

Минск (Белоруссия)

Фигурное катание

Чемпионат Европы

Спортивные пары

Итог



1. Ванесса Джеймс/Морган Кипрес (Франция) – 225,66 балла

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 218,82

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 205,28

...5. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 185,92