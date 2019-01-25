Максим Траньков – о втором месте Тарасовой и Морозова: Для меня это самое тяжелое поражение в жизни

Фигурное катание 25 января 2019 11:35 Автор: Липкин Антон

Российская спортивная пара стала серебряным призером чемпионата Европы в Минске.

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, тренирующий Евгению Тарасову и Владимира Морозова, прокомментировал второе место российской спортивной пары на чемпионате Европы в Минске.

«Сегодня мы не лучшие. Не всегда все так, как мы планируем и желаем. Собственные ошибки не позволили нам повторить успех двух последних чемпионатов.

Для меня это самое тяжелое поражение в жизни, за которое я чувствую самую большую ответственность. Спасибо за бешеную поддержку и обструкцию, любовь и критику. Все принимаю, мотаю на ус и не сдаюсь... никогда», – написал Траньков в инстаграме.

Напомним, Тарасова и Морозов побеждали на двух предыдущих чемпионатах Европы. В Минске они уступили французам Ванессе Джеймс и Моргану Сипре, которые установили мировые рекорды в произвольной программе (149,11) и по сумме двух оценок (225,66).