Артур Дмитриев: Ханю вполне может стать трехкратным олимпийским чемпионом

Фигурное катание 25 января 2019 14:01 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Японец побеждали на Играх в Сочи и Пхенчхане.

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев считает, что японец Юдзуру Ханю вряд ли станет первым фигуристом, выполнившим на официальных соревнованиях четверной аксель, при этом ему по силам в третий раз стать олимпийским чемпионом.

– У Ханю очень хороший тройной аксель, он действительно способен сделать четыре оборота, – приводит «Р-Спорт» слова Дмитриева. – Но не думаю, что сделает.

– Почему?

– В изучении любого сложного прыжка спортсмен должен пройти период, когда идет нестабильное приземление. Другого варианта нет. Для этого нужно иметь крепкие, здоровые ноги. А у Ханю ноги травмированы…

Стоит ли идти на такой риск, а главное – ради чего? Если Юдзуру хочет стать первым, кто выполнит этот прыжок, и на этом закончить карьеру, наверное, стоит. А если хочет выиграть еще одни Олимпийские игры, я бы на его месте не рисковал.

– Считаете, что он может стать трехкратным олимпийским чемпионом?

– Вполне. Вряд ли в ближайшие три года в мужском одиночном катании появятся спортсмены, которые будут надежно выполнять четверные и при этом кататься лучше, чем Ханю.

Напомним, 24-летний японец побеждал на Олимпийских играх 2014 года в Сочи и 2018 года в Пхенчхане.