Робин Шолковы: Тарасовой и Морозову надо вернуть уверенность, которая была в прошлом сезоне

Фигурное катание 25 января 2019 14:10 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Российская спортивная пара стала серебряным призером чемпионата Европы в Минске.

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Робин Шолковы прокомментировал выступление российской пары Евгения Тарасова – Владимир Морозов на чемпионате Европы в Минске.

Побеждавшие на двух предыдущих чемпионатах Европы Тарасова и Морозов заняли второе место. Они пропустили вперед пару из Франции Ванессу Джеймс и Моргана Сипре, которые установили мировые рекорды в произвольной программе (149,11) и по сумме двух оценок (225,66).

«У них в этом сезоне большие перемены: они теперь тренируются с Максимом (Траньковым), им приходится менять места тренировок, – приводит «Р-Спорт» слова немца. – Они знали Максима как друга, а теперь он их тренер. Этот факт делает некоторые вещи проще, но некоторые – сложнее.

При этом Евгения и Владимир не показали в Минске своего 100-процентного потенциала. Я совершенно не хочу сказать, что они выглядели плохо, они правильно сделали, что вернули прошлогоднюю короткую программу, а произвольная программа у них великолепна даже в том виде, в котором они ее исполнили в Минске. Им просто надо вернуть себе уверенность, которая у них была в прошлом сезоне».

Напомним, Шолковы работает в группе Нины Мозер, у которых раньше тренировались Тарасова и Морозов. С нынешнего сезона Мозер стала консультантом тренера пары – Максима Транькова.