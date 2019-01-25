Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец на чемпионате Европы, Степанова и Букин - вторые - Советский спорт
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Фигурное катание25 января 2019 16:33Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец на чемпионате Европы, Степанова и Букин - вторые

В Минске продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию.

На чемпионате Европы состоялся ритм-танец, по итогам которого победу одержали фигуристы из Франции Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Французы показали лучший результат сезона.

Второе место заняли россияне Александра Степанова и Иван Букин. Тройку лучших замкнули итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Другие российские фигуристы показали следующие результаты: Виктория Синицина и Никита Кацалапов – пятые, София Евдокимова и Егор Базин – 11-е.

Произвольный танец состоится 26 января в 16:25 мск.

Минск, Белоруссия
Фигурное катание
Чемпионат Европы
Танцевальные пары, ритм-танец

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 84,79.
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 81,37.
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 79,05.
4. Наталия Калишек/Максим Сподырев (Польша) — 72,87.
5. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 70,24.
6. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 70,02.
7. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 69,77.
8. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 69,28.
9. Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (Франция) — 68,98.
10. Юлия Турккила/Матиас Верслейс (Финляндия) — 67,18.
11. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) — 66,65.

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