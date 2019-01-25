Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец на чемпионате Европы, Степанова и Букин - вторые

Фигурное катание 25 января 2019 16:33 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Минске продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию.

На чемпионате Европы состоялся ритм-танец, по итогам которого победу одержали фигуристы из Франции Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Французы показали лучший результат сезона.

Второе место заняли россияне Александра Степанова и Иван Букин. Тройку лучших замкнули итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Другие российские фигуристы показали следующие результаты: Виктория Синицина и Никита Кацалапов – пятые, София Евдокимова и Егор Базин – 11-е.

Произвольный танец состоится 26 января в 16:25 мск.

Минск, Белоруссия

Фигурное катание

Чемпионат Европы

Танцевальные пары, ритм-танец

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 84,79.

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 81,37.

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 79,05.

4. Наталия Калишек/Максим Сподырев (Польша) — 72,87.

5. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 70,24.

6. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 70,02.

7. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 69,77.

8. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 69,28.

9. Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (Франция) — 68,98.

10. Юлия Турккила/Матиас Верслейс (Финляндия) — 67,18.

11. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) — 66,65.