Илья Авебух: Степанова и Букин почувствовали кровь соперников

Фигурное катание 25 января 2019 17:37 Источник: Телеканал «360°» Автор: Сметанникова Дарья

В Минске на чемпионате Европы по фигурному катанию состоялись ритм-танцы.

По итогам ритм-танца российская пара Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место. Лидерами стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.

Российский хореограф Илья Авербух подвел итоги выступления российского дуэта.

«Я очень рад за ребят, всегда болею за них. Они блестяще катались, почувствовали кровь соперников. Они показали одно из лучших своих выступлений, большие молодцы. Что касается борьбы за золото, то шансов немного, только если соперники ошибутся. Но французский дуэт пока силен, нам удалось приблизиться. Это уже хорошо. Основная история сейчас — внутренняя борьба, определиться, кто лидер нашей команды», - цитирует Авербуха сайт телеканала «360».

Произвольный танец состоится 26 января.