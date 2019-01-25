Станислава Константинова: Ошибка в короткой программе не позволяет быть уверенной в поездке на ЧМ

Фигурное катание 25 января 2019 20:57 Источник: «РИА Новости»

Российская фигуристка Станислава Константинова оценила свое выступление в произвольной программе на чемпионате Европы.

- Эмоции положительные, но, безусловно, досадные ошибки в короткой стоили потери большого количества баллов. Очень тяжело настраиваться было, все-таки хотелось сделать все идеально. Я была готова, но чуть не получилось.

Конечно, это всегда давит. Но я привыкла к тому, что нельзя на 100 процентов быть уверенной в какой-то ситуации. Но я должна быть готова к такому. Я была бы рада поехать на чемпионат мира, будут решать, но моя ошибка в короткой не позволяет мне быть уверенной в этом (поездке на ЧМ), - передает слова спортсменки РИА «Новости».

Напомним, что Константинова, занимавшая после короткой программы 11-е место, откатала произвольную и набрала в сумме 189,72 балла.