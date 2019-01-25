Фигурное катание 25 января 2019 21:58 Источник: «Советский спорт»

Самодурова выиграла чемпионат Европы, Загитова – вторая, Константинова – четвертая

Фигуристка Софья Самодурова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате Европы, который проходит в Минске.