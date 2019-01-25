Самодурова выиграла чемпионат Европы, Загитова – вторая, Константинова – четвертая - Советский спорт
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Фигурное катание25 января 2019 21:58Источник: «Советский спорт»

Самодурова выиграла чемпионат Европы, Загитова – вторая, Константинова – четвертая

Фигуристка Софья Самодурова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате Европы, который проходит в Минске.

Спортсменка по итогам короткой и произвольной программ показала результат 213,84 балла. Второе место заняла еще одна российская фигуристка Алина Загитова, набравшая по сумме двух прокатов 198.34 балла. Третье место завоевала представительница Финляндии Вивека Линдфорс (194.40).

Еще одна россиянка Станислава Константинова (189,72), занимавшая после короткой программы 11-е место, стала четвертой.

Минск (Белоруссия)
Чемпионат Европы
Женщины
Итоговое положение

1. Софья Самодурова (Россия) — 213,84
2. Алина Загитова (Россия) — 198,34
3. Вивека Линдфорс (Финляндия) — 194,40
4. Станислава Константинова (Россия) — 189,72
5. Лорин Лекавалье (Франция) — 180,05
6. Алексия Паганини (Швейцария) — 179,90
7. Мэ Беренис Мейте (Франция) — 177,10
8. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 170,03
9. Николь Райичова (Словакия) — 169,03
10. Элишка Бржезинова (Чехия) — 166,77

#самодурова софья#загитова алина#константинова станислава#чемпионат европы по фигурному катанию
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