Софья Самодурова: Я не думала о чемпионстве, сейчас очень трудно подбирать слова

Фигурное катание 25 января 2019 22:22 Источник: Sport24.ru

Российская фигуристка Софья Самодурова поделилась эмоциями от победы на чемпионате Европы в Минске.

- Хочу поблагодарить зрителей: прекрасная поддержка, было очень круто. Спасибо команде тренеров за проделанную работу. Спасибо моей семье, спасибо, что переживали. Сейчас очень трудно подбирать слова.

Я не думала о чемпионстве, с самого утра настраивалась на свой прокат. Вроде все получилось. Работа дала свои плоды. Еще раз всем огромное спасибо, - передает слова Самодуровой Sport24.ru.

Напомним, что спортсменка по итогам короткой и произвольной программ показала результат 213,84 балла. Алина Загитова, набравшая по сумме двух прокатов 198.34 балла, заняла второе место. Станислава Константинова (189,72), занимавшая после короткой программы 11-е место, стала четвертой.