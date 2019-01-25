Евгений Плющенко: Поздравляю профессора, победа Самодуровой - это просто сенсация

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал победу российской фигуристки Софьи Самодуровой на чемпионате Европы в Минске.
- Поздравляю профессора (тренера Самодуровой Алексея Мишина - прим. ТАСС), победа Сони - это просто сенсация. Она откаталась, на мой взгляд, великолепно и в короткой, и в произвольной программе. Умница, профессор Алексей Мишин, вся команда - молодцы, - передает слова Плющенко ТАСС.
Напомним, что спортсменка по итогам короткой и произвольной программ показала результат 213,84 балла. Алина Загитова, набравшая по сумме двух прокатов 198.34 балла, заняла второе место.