Евгений Плющенко: Поздравляю профессора, победа Самодуровой - это просто сенсация

Фигурное катание 25 января 2019 22:34 Источник: ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал победу российской фигуристки Софьи Самодуровой на чемпионате Европы в Минске.

- Поздравляю профессора (тренера Самодуровой Алексея Мишина - прим. ТАСС), победа Сони - это просто сенсация. Она откаталась, на мой взгляд, великолепно и в короткой, и в произвольной программе. Умница, профессор Алексей Мишин, вся команда - молодцы, - передает слова Плющенко ТАСС.

Напомним, что спортсменка по итогам короткой и произвольной программ показала результат 213,84 балла. Алина Загитова, набравшая по сумме двух прокатов 198.34 балла, заняла второе место.