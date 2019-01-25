Илья Авербух: Самодурова застолбила за собой право участия в чемпионате мира - Советский спорт
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Фигурное катание25 января 2019 23:10Источник: ТАСС

Илья Авербух: Самодурова застолбила за собой право участия в чемпионате мира

Хореограф, серебряный призер Олимпиады 2002 года Илья Авербух прокомментировал победу российской фигуристки Софьи Самодуровой на чемпионате Европы в Минске.

- Я рад за Софью, она выстрелила с моей программой и примкнула к когорте сильнейших фигуристок вместе с Липницкой и Медведевой. Очень рад за Алексея Мишина (тренера Самодуровой - прим. ТАСС), Соня стала чемпионкой Европы и застолбила за собой право участия в чемпионате мира.

Сейчас, конечно, вопрос стоит только о путевке, на которую претендуют Константинова, Туктамышева и Медведева. Если бы выиграла Загитова, могли бы заменить двух кандидатов, а сейчас будет очень сложный вопрос, - приводит слова Авербуха ТАСС.

Добавим, что чемпионат мира 2019 года пройдет в японской Сайтаме 18-24 марта.

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