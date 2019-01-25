Максим Траньков: Я не могу назвать второе место Загитовой на чемпионате Европы провалом - Советский спорт
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Фигурное катание25 января 2019 23:21Источник: Sport24.ru

Максим Траньков: Я не могу назвать второе место Загитовой на чемпионате Европы провалом

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал победу российской фигуристки Софьи Самодуровой на чемпионате Европы в Минске.

- Уверенность Самодуровой? Она голодная до побед. Она находится в хорошем окружении. У нее максимально опытный тренер, который может настроить на старт, технически подвести спортсмена. Поэтому для меня не удивительно, что Самодурова прогрессирует в этом сезоне.

Я не могу назвать второе место Загитовой провалом. Можно называть как угодно, но не стал бы называть это провалом. Да у нее не получилось, но у нее период роста. Даже если она уже олимпийская чемпионка, то она остается молодой девчонкой, - сказал Траньков в беседе с корреспондентом Sport24.ru.

Напомним, по сумме двух программ Самодурова набрала 213,84 балла. Алина Загитова с результатом 198.34 балла заняла второе место.

#чемпионат европы по фигурному катанию#самодурова софья#траньков максим#загитова алина
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