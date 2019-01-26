13-летняя Лью выиграла чемпионат США, исполнив два тройных акселя

Фигурное катание 26 января 2019 12:00 Автор: Липкин Антон

Один из них в каскаде с тулупом.

Чемпионкой США по фигурному катанию стала 13-летняя Алиса Лью, сообщает «Газета.Ru».

После короткой программы Лью занимала второе место после Брэди Теннелл, однако получила лучшую оценку из всех участниц в произвольной и стала победительницей.

При этом в произвольной программе Лью исполнила два тройных акселя (один из них – в каскаде с тулупом).

Отметим, что оценка Лью по сумме двух программ составила 217,51 балл.

Напомним, в декабре 14-летняя Анна Щербакова стала чемпионкой России с результатом 229,78 балла.

Детройт (США)

Чемпионат США

Женщины

Итог

1. Алиса Лью – 217,51

2. Брэди Теннелл – 213,59

3. Мэрайя Белл – 212,40