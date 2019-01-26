13-летняя Лью выиграла чемпионат США, исполнив два тройных акселя - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Фигурное катание26 января 2019 12:00Автор: Липкин Антон

13-летняя Лью выиграла чемпионат США, исполнив два тройных акселя

Один из них в каскаде с тулупом.

Чемпионкой США по фигурному катанию стала 13-летняя Алиса Лью, сообщает «Газета.Ru».

После короткой программы Лью занимала второе место после Брэди Теннелл, однако получила лучшую оценку из всех участниц в произвольной и стала победительницей.

При этом в произвольной программе Лью исполнила два тройных акселя (один из них – в каскаде с тулупом).

Отметим, что оценка Лью по сумме двух программ составила 217,51 балл.

Напомним, в декабре 14-летняя Анна Щербакова стала чемпионкой России с результатом 229,78 балла.

Детройт (США)
Чемпионат США
Женщины
Итог

1. Алиса Лью – 217,51
2. Брэди Теннелл – 213,59
3. Мэрайя Белл – 212,40

#Чемпионат США по фигурному катанию#лью алиса#теннелл брэди#белл мэрайя
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта