13-летняя Лью выиграла чемпионат США, исполнив два тройных акселя

Один из них в каскаде с тулупом.
Чемпионкой США по фигурному катанию стала 13-летняя Алиса Лью, сообщает «Газета.Ru».
После короткой программы Лью занимала второе место после Брэди Теннелл, однако получила лучшую оценку из всех участниц в произвольной и стала победительницей.
При этом в произвольной программе Лью исполнила два тройных акселя (один из них – в каскаде с тулупом).
Отметим, что оценка Лью по сумме двух программ составила 217,51 балл.
Напомним, в декабре 14-летняя Анна Щербакова стала чемпионкой России с результатом 229,78 балла.
Детройт (США)
Чемпионат США
Женщины
Итог
1. Алиса Лью – 217,51
2. Брэди Теннелл – 213,59
3. Мэрайя Белл – 212,40