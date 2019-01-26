Фернандес в седьмой раз подряд стал чемпионом Европы, Самарин – второй, Коляда – пятый - Советский спорт
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Фигурное катание26 января 2019 15:18Источник: «Советский спорт»Автор: Липкин Антон

Фернандес в седьмой раз подряд стал чемпионом Европы, Самарин – второй, Коляда – пятый

Испанский фигурист опередил Коляду по итогам произвольной программы.

Испанский фигурист Хавьер Фернандес стал семикратным чемпионом Европы, победив на турнире в Минске.

27-летний Фернандес занимал второе место после короткой программы, но по итогам произвольной получил лучшую оценку и опередил лидировавшего Михаила Коляду, который выступил неудачно.

Серебряным призером стал другой российский фигурист Александр Самарин, проигравший испанцу меньше двух баллов. Третье место занял итальянец Маттео Риццо. Коляда стал пятым, Максим Ковтун опустился на 14-е место.

Минск (Белоруссия)
Чемпионат Европы
Мужчины
Итог

1. Хавьер Фернандес (Испания) – 271,59
2. Александр Самарин (Россия) – 269,84
3. Маттео Риццо (Италия) – 247,08
4. Кевин Аймо (Франция) – 246,34
5. Михаил Коляда (Россия) – 240,87…
14. Максим Ковтун (Россия) – 216,18

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