Максим Ковтун: Откровенно очень плохой прокат получился

Фигурное катание 26 января 2019 15:19 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Российский фигурист Максим Ковтун поделился эмоциями после проката произвольной программы на чемпионате Европы.

- Откровенно очень плохой прокат получился. Будем анализировать, думать, что не так пошло. Изначально я должен был выйти на утреннюю тренировку, но мы провели корректировку, решили, что так будет лучше.

- Не было ли желания упростить программу по ходу выступления? Было наработано одно, мы тренировали только самый сложный вариант. Во время проката не было мыслей что-то менять, - рассказал Ковтун в эфире телеканала «Матч Арена».

Добавим, что Ковтун получил за произвольный прокат 128,48 балла и в итоге занял 14-е место.