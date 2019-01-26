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Фигурное катание26 января 2019 15:19Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Максим Ковтун: Откровенно очень плохой прокат получился

Российский фигурист Максим Ковтун поделился эмоциями после проката произвольной программы на чемпионате Европы.

- Откровенно очень плохой прокат получился. Будем анализировать, думать, что не так пошло. Изначально я должен был выйти на утреннюю тренировку, но мы провели корректировку, решили, что так будет лучше.

- Не было ли желания упростить программу по ходу выступления? Было наработано одно, мы тренировали только самый сложный вариант. Во время проката не было мыслей что-то менять, - рассказал Ковтун в эфире телеканала «Матч Арена».

Добавим, что Ковтун получил за произвольный прокат 128,48 балла и в итоге занял 14-е место.

#ковтун максим#чемпионат европы по фигурному катанию
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