Евгений Плющенко: Может быть, нас с Ягудиным на ЧМ стоит запустить? Мы не хуже откатаем

Фигурное катание 26 января 2019 16:14 Источник: «РИА Новости»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил выступления Михаила Коляды и Максима Ковтуна на чемпионате Европы в Минске.

- Честно, не знаю даже, кого теперь отправлять на чемпионат мира. Может быть, нас с Ягудиным стоит запустить? Мы не хуже откатаем. С нами можно договориться, мы тряхнем стариной и поверьте, сделаем все не хуже. Только осталось пара месяцев, можем не успеть подготовиться.

Если говорить серьезно, то нужны, я думаю, дополнительные контрольные прокаты для тех, кто претендует на поездку на чемпионат мира. Но контрольные прокаты - это всего лишь прокаты. Если они, наши мужчины, на соревнованиях ничего не могу сделать, то что покажут эти прокаты? А чемпионат мира — это турнир посерьезнее, чем чемпионат Европы. Поэтому не исключаю, что контрольный прокат нужно провести не один, - приводит слова Плющенко РИА «Новости».

Напомним, что Коляда по итогам двух прокатов стал пятым, а Максим Ковтун занял 14-е место.