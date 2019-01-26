Евгений Плющенко: Очень рад за Фернандеса, свое седьмое золото он завоевал заслуженно - Советский спорт
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Фигурное катание26 января 2019 16:23Источник: «РИА Новости»

Евгений Плющенко: Очень рад за Фернандеса, свое седьмое золото он завоевал заслуженно

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что испанец Хавьер Фернандес заслужил победу на чемпионате Европы в Минске.

- Очень рад за Хави, поздравляю его. Свое седьмое золото подряд он завоевал заслуженно. Он легендарный спортсмен, долго выступал, завоевал титулы, которые дорогого стоят. Поэтому искренне приятно за него, - приводит слова Плющенко РИА «Новости».

Напомним, что Фернандес, победив на турнире в Минске, стал семикратным чемпионом Европы, сравнявшись по количеству побед на европейских первенствах с Плющенко.

#плющенко евгений#фернандес хавьер#чемпионат европы по фигурному катанию
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