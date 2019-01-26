Алексей Урманов: При чистом прокате Коляда мог абсолютно спокойно бороться за золото - Советский спорт
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Фигурное катание26 января 2019 16:51Источник: ТАСС

Алексей Урманов: При чистом прокате Коляда мог абсолютно спокойно бороться за золото

Олимпийский чемпион Алексей Урманов прокомментировал выступление фигуриста Михаила Коляды на чемпионате Европы в Минске.

- Быть первым после короткой программы и занять 11-е место в произвольной - это неприемлемо. При чистом прокате Коляда мог абсолютно спокойно бороться за золото, но с учетом того, что это должна была быть стратегически верно выстроенная программа.

На мой взгляд, у Михаила достаточно давно существуют определенные проблемы - и психологического характера, и, скорее всего, какие-то шероховатости и сбои в системе подготовки, - передает слова Урманова ТАСС.

Напомним, что Коляда лидировал после исполнения короткой программы. В произвольной программе фигурист допустил несколько ошибок и занял итоговое пятое место.

#коляда михаил#урманов алексей#чемпионат европы по фигурному катанию
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