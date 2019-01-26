Мария Бутырская: Думаю, сборную усилят Туктамышевой, а не Медведевой - Советский спорт
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Фигурное катание26 января 2019 18:34Источник: Телеканал «360°»

Мария Бутырская: Думаю, сборную усилят Туктамышевой, а не Медведевой

Чемпионка мира в одиночном катании Мария Бутырская оценила итоги выступления девушек на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.

- Обидно за Загитову. Это повторяется, что не есть хорошо. У всех бывают случайности, человеческий организм не робот. Но когда это все не в первый раз и столько ошибок, то надо призадуматься и что-то менять.

Я очень рада за Соню Самодурову. Умничка, с первого раза продемонстрировала то, что нужно. Абсолютно заслуженное первое место. Надо в этой ситуации что-то новое разучивать. Интересно будет посмотреть, как она покажет себя на чемпионате мира.

У меня такое впечатление, что состав поменяется к чемпионату мира. Думаю, сборную усилят Туктамышевой, а не Медведевой. Она конкретно та девочка, которая будет составлять конкуренцию японке (Рике Кихире), - приводит слова Бутырской телеканал «360».

Ранее Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, заявил, что спортсменка выступит на чемпионате мира, если такое предложение поступит.

#бутырская мария#чемпионат мира по фигурному катанию#медведева евгения#туктамышева елизавета#загитова алина#самодурова софья
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