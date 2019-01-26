Российские фигуристы Степанова и Букин завоевали серебро чемпионата Европы в танцах на льду

Фигурное катание 26 января 2019 19:46 Источник: «Советский спорт»

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место в танцах на льду на чемпионате Европы в Минске.

Золотые медали чемпионата Европы завоевали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие мировые рекорды в ритм-танце (84,79), произвольном танце (133,19) и по общей сумме баллов (217,98). Степанова и Букин набрали по сумме двух программ 206,41 балла. Бронзу завоевали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (199.84).

Еще одна российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов, набрав 193.95 балла, заняла четвертое место. Софья Евдокимова и Егор Базин показали девятый результат (175,62).

Минск (Белоруссия)

Чемпионат Европы

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 217,98

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 206,41

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 199,84

4. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 193,95

5. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) – 185,35

6. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 182,05

7. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) – 180,67

...9. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) – 175,62