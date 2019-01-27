Михаил Коляда: Перелома нет. Жить буду

Российский фигурист Михаил Коляда поблагодарил болельщиков за поддержку во время чемпионата Европы в Минске.
«Дорогие болельщики, хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал меня на этом Чемпионате Европы! Это очень приятно и важно для меня. Сделаем выводы, проведем работу и будем бороться дальше!
Спешу успокоить всех, кто волнуется. Перелома нет. Жить буду», - написал спортсмен в своем Instagram.
Напомним, что Коляда, лидировавший после короткой программы, по итогам двух программ занял на турнире пятое место.
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Дорогие болельщики, хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал меня на этом Чемпионате Европы! Это очень приятно и важно для меня. Сделаем выводы, проведем работу и будем бороться дальше! Спешу успокоить всех, кто волнуется. Перелома нет. Жить буду 😉 Dear Fans, I want to say thank you for your support at the Europeans! It is very pleasant and important for me. We will make conclusions, do the necessary work and keep fighting! Please don't worry - there's no fracture, I will survive 😉 親愛なるファンの皆様へ、私はヨーロッパでの皆さまのサポートに心から感謝しています。本当にありがとうございました。 私たちは、今回の事をまとめ、必要な作業を行い、戦い続けます!！ 心配いりませんよ、大変な事では無いし、私は大丈夫です😉 #eurofigure2019
Публикация от Михаил Коляда (@mikhail_kolyada)