РУСАДА проводит расследование высказываний 13-летней фигуристки о допинге

Фигурное катание 28 января 2019 10:35 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова в своем инстаграме, отвечая на вопрос о стабильных выступлениях, заявила, что надо «пить правильный допинг».

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус сообщил, что организация проводит расследование высказываний Шаботовой.

«Мы уже ведем расследование. Мы вчера уже обсуждали этот вопрос, есть определенные предварительные выводы.

Конечно, это высказывание отражает культуру отношения к допингу в обществе. Второе - это формирование информационного поля накануне исполкома WADA. Взяли нарезку, сделали сюжет и подняли его. Для чего? Кому это выгодно?», - сказал Ганус в эфире программы «Фетисов» на телеканале «Звезда».