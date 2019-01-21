Семиклассница сказала глупость о допинге. Теперь взрослые жаждут ее крови, и это отвратительно

Фигурное катание 21 января 2019 19:53 Автор: Зуенко Евгений

Главная новость дня. То, что нельзя пропустить. Потрясение основ.

13-летняя фигуристка Настя Шаботова дурачилась в Instagram - включила фильтр, пририсовавший ей уши и нос плюшевой собачки, и, помахивая этими самыми ушками, предложила подписчикам задавать ей вопросы. Вопросы сыпались разные - "Какая твоя любимая плюшевая игрушка?", "Будешь ли прыгать четверные?", "Кто лучше - Трусова или Медведева?" и так далее. Пока на экране не появилось роковое: "Как выступать стабильно?"

- Как выступать стабильно? Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить, - весело тряхнула нарисованными ушками семиклассница Настя. Захихикала и добавила. - Мне интересно, в «Хрустальном» пьют или не пьют? Конечно, пьют.

И все заверте...

Не все подписчики инстаграмма 13-летней девочки оказались ее сверстниками, воспринявшими слова Насти Шаботовой как шутку. Среди зрителей, следивших за ее дурачествами, были и сознательные взрослые граждане. Которые тут же принялись бить тревогу, записывать видео, нарезать ролики и рассылать их повсюду.

Прямо бдительные хоббиты во "Властелине колец": "Сигнал разорвал ночь, словно вспышка пламени на вершине горы: ВСТАВАЙ! БЕДА! ПОЖАР! ВРАГИ! ВСТАВАЙ!"

В "Яндекс. Новостях" как на дрожжах начинает расти сюжет "13-летняя фигуристка заявила, что для успеха нужно принимать допинг".

Из недр московской метели начали проступать одна за другой проступать фигуры экспертов в фигурном катании, воспитании детей и антидопинговом законодательстве.

Глава РУСАДА (это то самое антидопинговое агентство, у которого недавно обнаружились тысячи незарегистрированных допинг-проб, если кто забыл) пообещал провести проверку в отношении 13-летней девочки. А заместитель этого главы решительно пригрозила: "Такая безответственность может привести к очень серьезным последствиям, поэтому просто так пропускать это нельзя".

Представитель "Самбо-70" (школа, в состав которой входит и упомянутых каток "Хрустальный") сурово отчеканил: "Заявления Шаботовой мы считаем некомпетентными и дискредитирующим. Их должны оценить наши спортивные организации".

И даже депутат Госдумы (без комментариев) не смолчал: "Я не знаю, что движет человеком, когда он произносит такие вещи. Может быть, состояние какого-нибудь опьянения. На мой взгляд, подобные вещи говорить нельзя. Ей 13 лет? Тем более".

То есть, вы понимаете, как все запущено?

У нас человек, уличенный в приеме допинга, продолжает возглавлять целую федерацию.

У нас еще одна федерация - и не самая маленькая притом - в полном составе остранена от соревнований.

У нас сборная на последней Олимпиаде, если кто забыл, выступала не в полном составе и без своего флага - именно из-за многочисленных допинговых нарушений.

У нас антидопинговое агентство месяцами исполняет танцы с бубнами вокруг проверяющих из WADA - и все равно проверка находит тонны нарушений.

У нас от лучшего биатлониста сборной России весь мир шарахается, как от зачумленного, потому что его в свое время поймали на использовании ЭПО (а это не витаминка, случайно в кровь не попадает), а он предпочел отбыть дисквалификацию, но не назвать имена тех, кто пичкал этой дрянью сборную.

У нас на спортивном канале непрерывно вещает комментатор, спортивная карьера которой закончилась, когда ее поймали на использовании стероидов.

А ущерб репутации страны, оказывается, нанесла 13-летняя девочка, которая сказала глупость в беседе с другими подростками.

И целая орда чиновников, самбистов, депутатов и просто моралистов готова ее уничтожить и выгнать из спорта за такие слова.

Перефразируя знаменитого адвоката Плевако:

«Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за более чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Двунадесять языков обрушились на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь… 13-летняя девочка сказала вслух слово "допинг". Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно…»

Стыдно господа. "Фу" такими быть.