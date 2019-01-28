Алексей Быченко: Думал уже заканчивать, три месяца был в отпуске

Фигурное катание 28 января 2019 12:17 Источник: News.ru Автор: Липкин Антон

Фигурист из Израиля занял девятое место на чемпионате Европы в Минске.

Израильский фигурист Алексей Быченко поделился впечатлениями от организации чемпионата Европы в Минске.

– Турнир классный, хорошая организация здесь, – приводит News.ru слова 30-летнего Быченко. – Понравился и тренировочный каток, и главная арена. Обидно, что все приезжают как можно ближе к старту турнира – мы не имели права раньше использовать главный каток. Но ничего страшного, не слишком проблематично.

– Не обидно, что не удалось набрать столько баллов, сколько хотелось?

– На самом деле, нет. С учетом того, как я начинал этот сезон, вообще не стояло как таковой задачи кататься. Думал уже заканчивать, три месяца был уже в отпуске.

Напомним, Быченко занял в Минске девятое место. Его лучшим результатом на чемпионатах Европы остается серебро в 2016 году.