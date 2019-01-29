Российский фигурист, выступающий за Хорватию: Главное для нашей пары — отбор на следующие ОИ

Фигурное катание 29 января 2019 16:21 Источник: «RT на русском» Автор: Сметанникова Дарья

Российский фигурист с португальскими корнями Антонио Лауделино Соуза-Кордейру, выступающий за Хорватию, рассказал о планах со своей партнершей Ланой Петранович.

На чемпионате Европы в Минске пара из Хорватии заняла восьмое место.

«Разумеется, я мало знал о хорватском фигурном катании. Но в мире сейчас очень много спортсменов из разных стран. Например, в Бразилии тоже появились свои фигуристы. Это уже не вызывает такого недоумения, как десять лет назад.

В Хорватии активно занимаются развитием фигурного катания: приглашают иностранных специалистов, а своих фигуристов отправляют на сборы за границу. Думаю, уже в скором времени могут появиться местные спортсмены, которые будут показывать высокие результаты как в одиночном, так и в парных разрядах. Нужно время.

Главное для нас — отбор на следующие Олимпийские игры. Конечно, мы не забываем о выступлениях на чемпионатах мира и Европы, но нам важнее сам прогресс», - цитирует Соуза-Кордейру «RT на русском».