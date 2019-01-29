Москомспорт сообщил о проведении разъяснительной беседы с фигуристкой Шаботовой

Фигурное катание 29 января 2019 18:17 Источник: ТАСС

Родители и тренер фигуристки Анастасии Шаботовой провели разъяснительную беседу со спортсменкой, которая ранее заявила о пользе допинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Департамента спорта города Москвы.

«Социальные сети сегодня дают возможность каждому их пользователю высказываться на любые темы независимо от возраста и статуса. Учитывая юный возраст спортсменки, с ней проведена разъяснительная беседа со стороны родителей и тренера», - говорится в заявлении Москомспорта.

Ранее 13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова в своем инстаграме, отвечая на вопрос о стабильных выступлениях, заявила, что надо «пить правильный допинг».