Москомспорт сообщил о проведении разъяснительной беседы с фигуристкой Шаботовой - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Фигурное катание29 января 2019 18:17Источник: ТАСС

Москомспорт сообщил о проведении разъяснительной беседы с фигуристкой Шаботовой

Родители и тренер фигуристки Анастасии Шаботовой провели разъяснительную беседу со спортсменкой, которая ранее заявила о пользе допинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Департамента спорта города Москвы.

«Социальные сети сегодня дают возможность каждому их пользователю высказываться на любые темы независимо от возраста и статуса. Учитывая юный возраст спортсменки, с ней проведена разъяснительная беседа со стороны родителей и тренера», - говорится в заявлении Москомспорта.

Ранее 13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова в своем инстаграме, отвечая на вопрос о стабильных выступлениях, заявила, что надо «пить правильный допинг».

Семиклассница сказала глупость о допинге (ВИДЕО)

#допинг#шаботова анастасия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта