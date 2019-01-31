Ягудин объяснил, с чем связан спад в выступлении Загитовой - Советский спорт
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Фигурное катание31 января 2019 06:23Источник: Life.ruАвтор: Гичунцев Артур

Ягудин объяснил, с чем связан спад в выступлении Загитовой

На турнире в Белоруссии россиянка заняла второе место.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о выступлении россиянки Алины Загитовой на чемпионате Европы в Минске.

"Это изменения организма, переходный возраст и да, постолимпийский сезон, опустошение после такого сложного сезона. Вот Самодурова сейчас как Загитова в прошлом году: пляшет, поет, танцует, прыгает, вращается. У Алины был такой же задор в прошлом году. Я никого не критикую, я просто по-человечески объясняю: и я после больших побед проигрывал и чемпионаты Европы, и чемпионаты мира. Когда ты приезжаешь на турниры в статусе чемпионки России, Европы и Олимпиады, это очень сложно.

Нужно просто пережить этот момент, потому что Загитова – именно та спортсменка, которая навсегда останется звездой нашего женского одиночного катания, она навсегда наша олимпийская чемпионка, и у нее есть арсенал для победы над японками.

Она словно опустошена. Может, надо было пропустить какое-то время, чтобы полностью восстановиться", – цитирует Ягудина Life.ru.

#ягудин алексей#загитова алина#чемпионат европы по фигурному катанию
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