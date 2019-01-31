Галустян – о выступлении в Минске: Вроде бы ничего не давит, но все равно что-то пошло не так - Советский спорт
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Фигурное катание31 января 2019 10:46Источник: News.ruАвтор: Гичунцев Артур

Галустян – о выступлении в Минске: Вроде бы ничего не давит, но все равно что-то пошло не так

Спортсменка с результатом 84,25 балла заняла 22-ю позицию.

Фигуристка из Армении Анастасия Галустян дала интервью порталу News.ru после выступления на чемпионате Европы в Минске.

"Не знаю, что со мной в Минске происходит. Все тренировки здесь провела замечательно, разминка перед прокатом была хорошей, ни одного сорванного элемента. И такое выступление…

Это все на уровне психологии. Вроде бы ничего на меня не давит, но всё равно что-то пошло не так. Я ведь была готова хорошо, а тут помимо глобальных ошибок сплошные недокруты ещё. Больше сказать нечего. Значит, надо готовиться в три-четыре раза больше, выкладываться на 200% на льду, чтобы показывать достойный результат", – сказала Галустян.

#чемпионат европы по фигурному катанию
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