Галустян – о выступлении в Минске: Вроде бы ничего не давит, но все равно что-то пошло не так

Фигурное катание 31 января 2019 10:46 Источник: News.ru Автор: Гичунцев Артур

Спортсменка с результатом 84,25 балла заняла 22-ю позицию.

Фигуристка из Армении Анастасия Галустян дала интервью порталу News.ru после выступления на чемпионате Европы в Минске.

"Не знаю, что со мной в Минске происходит. Все тренировки здесь провела замечательно, разминка перед прокатом была хорошей, ни одного сорванного элемента. И такое выступление…

Это все на уровне психологии. Вроде бы ничего на меня не давит, но всё равно что-то пошло не так. Я ведь была готова хорошо, а тут помимо глобальных ошибок сплошные недокруты ещё. Больше сказать нечего. Значит, надо готовиться в три-четыре раза больше, выкладываться на 200% на льду, чтобы показывать достойный результат", – сказала Галустян.