Роман Костомаров: Тутберидзе не тащит людей в свою группу силой, всегда есть выбор

Фигурное катание 02 февраля 2019 14:44 Источник: «RT на русском»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров прокомментировать ситуацию с критикой в адрес тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

- Критикуй, но сначала пускай твои фигуристки покажут те результаты, которые показывают подопечные Тутберидзе. У каждого тренера свой подход. Все специалисты разнятся по методикам, характеру и принципам. Но фигуристки Этери на протяжении многих лет завоевывают медали. Девочки приходят к ней и добиваются результата, исполняют сложнейшие прыжки. Подход Тутберидзе — второй вопрос. Это выбор самих спортсменок. На данный момент, она — один из лучших тренеров в женском одиночном катании.

Профессиональный спорт в принципе не щадит людей, а молодым девочкам приходится еще тяжелее. Но в фигурном катании именно в таком возрасте наступает пик. Посмотрите, Олимпийские игры всегда выигрывали 16-17-летние девчонки. Зачастую после этого наступает спад, приходит взросление. В этот момент многие заканчивают. Это спорт высоких достижений, а Тутберидзе доводит подопечных до наивысших результатов. И потом, она же не тащит людей в свою группу силой. У тебя всегда есть выбор, - приводит слова Костомарова «RT на русском».

Ранее Сандра Безич, являющаяся хореографом группы Брайана Орсера и Евгении Медведевой, раскритиковала методы работы Этери Тутберидзе.