Косторная выиграла короткую программу на юниорском чемпионате России, Щербакова – 2-я, Трусова – 7-я

Фигурное катание 02 февраля 2019 20:13 Источник: «Советский спорт»

Российская фигуристка Алена Косторная занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате России по фигурному катанию.

По итогам короткой программы Косторная набрала 79,97 балла. На втором месте расположилась чемпионка России Анна Щербакова (77,17). На третьем - Анастасия Тараканова (73,53).

Отметим, что действующая чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова идет седьмой (69,55).

Добавим, что в соревнованиях юниоров после короткой программы лидирует Даниил Самсонов (87,07), на втором месте идет Петр Гуменник (85,94), третьим стал Артур Даниелян (84,00).

Первенство России

Пермь

Девушки

Короткая программа

1. Алена Косторная – 79,97

2. Анна Щербакова – 77,17

3. Анастасия Тараканова – 73,53

4. Ксения Синицына – 73,31

5. Анна Тарусина – 71,51

6. Виктория Васильева – 70,41

7. Александра Трусова – 69,55

8. Виктория Сафонова – 69,25

9. Алена Канышева – 67,66

10. Анна Фролова – 65,66