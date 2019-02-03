Самсонов стал чемпионом России по фигурному катанию среди юниоров

Фигурист Даниил Самсонов победил в одиночном катании на чемпионате России среди юниоров в Перми.
По сумме программ фигурист получил 249,33 балла. Второе место занял Петр Гуменник (236,72). Бронза у Романа Савосина (229,52).
Отметим, что Самсонов не сможет представлять Россию на чемпионате мира среди юниоров-2019 в Загребе, куда допускаются фигуристы, достигшие 14 лет.
Первенство России
Юноши
Итоговое положение
1. Даниил Самсонов – 249,33
2. Петр Гуменник – 236,72
3. Роман Савосин – 229,52
4. Алексей Ерохов – 225,34
5. Артур Даниелян – 224,92
6. Егор Мурашов – 221,17
7. Георгий Куница – 221,17
8. Егор Рухин – 220,72
9. Андрей Кутовой – 220,26
10. Илья Яблоков – 214,70
11. Андрей Мозалев – 211,41
12. Артем Ковалев – 207,38