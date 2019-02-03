Самсонов стал чемпионом России по фигурному катанию среди юниоров - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Фигурное катание03 февраля 2019 16:08Источник: «Советский спорт»

Самсонов стал чемпионом России по фигурному катанию среди юниоров

Фигурист Даниил Самсонов победил в одиночном катании на чемпионате России среди юниоров в Перми.

По сумме программ фигурист получил 249,33 балла. Второе место занял Петр Гуменник (236,72). Бронза у Романа Савосина (229,52).

Отметим, что Самсонов не сможет представлять Россию на чемпионате мира среди юниоров-2019 в Загребе, куда допускаются фигуристы, достигшие 14 лет.

Первенство России
Юноши
Итоговое положение

1. Даниил Самсонов – 249,33
2. Петр Гуменник – 236,72
3. Роман Савосин – 229,52
4. Алексей Ерохов – 225,34
5. Артур Даниелян – 224,92
6. Егор Мурашов – 221,17
7. Георгий Куница – 221,17
8. Егор Рухин – 220,72
9. Андрей Кутовой – 220,26
10. Илья Яблоков – 214,70
11. Андрей Мозалев – 211,41
12. Артем Ковалев – 207,38

#самсонов даниил#Первенство России среди юниоров по фигурному катанию
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта