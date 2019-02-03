Самсонов стал чемпионом России по фигурному катанию среди юниоров

Фигурное катание 03 февраля 2019 16:08 Источник: «Советский спорт»

Фигурист Даниил Самсонов победил в одиночном катании на чемпионате России среди юниоров в Перми.

По сумме программ фигурист получил 249,33 балла. Второе место занял Петр Гуменник (236,72). Бронза у Романа Савосина (229,52).

Отметим, что Самсонов не сможет представлять Россию на чемпионате мира среди юниоров-2019 в Загребе, куда допускаются фигуристы, достигшие 14 лет.

Первенство России

Юноши

Итоговое положение

1. Даниил Самсонов – 249,33

2. Петр Гуменник – 236,72

3. Роман Савосин – 229,52

4. Алексей Ерохов – 225,34

5. Артур Даниелян – 224,92

6. Егор Мурашов – 221,17

7. Георгий Куница – 221,17

8. Егор Рухин – 220,72

9. Андрей Кутовой – 220,26

10. Илья Яблоков – 214,70

11. Андрей Мозалев – 211,41

12. Артем Ковалев – 207,38