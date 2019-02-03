Александра Трусова: На чемпионате мира хочу сделать больше двух четверных в одной программе - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Фигурное катание03 февраля 2019 22:04Источник: ТАССАвтор: Липкин Антон

Александра Трусова: На чемпионате мира хочу сделать больше двух четверных в одной программе

14-летняя фигуристка выиграла юниорское первенство России.

Российская фигуристка Александра Трусова после победы на юниорском первенстве России в Перми заявила, что на юниорском чемпионате мира планирует увеличить число четверных прыжков.

«Пока я ничего не планирую относительно чемпионата мира, – приводит ТАСС слова 14-летней Трусовой, – по прыжковому набору будем решать с тренерами за две-три недели по моему состоянию, но я хочу, чтобы их было все-таки больше, чем два.

Натан Чен делал в одной программе четыре четверных – лутц, флип и два тулупа плюс еще тройной аксель и еще два каскада, это круто».

Напомним, Трусова во второй раз подряд выиграла юниорское первенство России, хотя после короткой программы занимала только седьмое место.

Юниорский чемпионат мира пройдет с 4 по 10 марта в Загребе.

#Первенство России среди юниоров по фигурному катанию#сборная россии по фигурному катанию#трусова александра#чен натан
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта