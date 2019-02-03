Алена Косторная: В следующем сезоне планирую вставить в программу тройной аксель

Фигурное катание 03 февраля 2019 22:09 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

15-летняя фигуристка заняла второе место на юниорском первенстве России.

Российская фигуристка Алена Косторная после выступления на первенстве России среди юниоров в Перми рассказала, за счет чего намерена усложнить свои программы.

«Мне хотелось в этом сезоне попробовать тройной аксель, но в связи с некоторыми обстоятельствами я то начинала его учить, то откладывала, – приводит ТАСС слова 15-летняя Косторной. – Это делу, конечно, не помогало.

Но я очень хочу вставить тройной аксель в свои программы, в следующем сезоне планирую это сделать. Буду очень стараться – наши японские соперницы уже освоили четверные прыжки, делают тройные аксели».

Напомним, во втором сезоне подряд Косторная заняла второе место на юниорском первенстве России, пропустив вперед другую фигуристку из группы Этери Тутберидзе – Александру Трусову.