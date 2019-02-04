Евгений Плющенко: Нам с Ягудиным давно пора пожать друг другу руки

Фигурное катание 04 февраля 2019 14:40 Источник: «РИА Новости»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что ему и олимпийскому чемпиону Алексею Ягудину стоит пожать руки и забыть прежние конфликты.

- Давно пора. Я же войн никаких не начинал. Не я же начинал на Олимпийских играх бегать по журналистам и кричать… Я же никогда в жизни этого не начинал. Я делал свою работу. А когда меня кусают, я тоже бываю злым, - приводит слова Плющенко РИА «Новости».

Ранее Евгений Плющенко выразил недовольство судейством первенства России среди юниоров в мужском одиночном катании.