Евгений Плющенко: Я недоволен судейством на первенстве России - Советский спорт
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Фигурное катание03 февраля 2019 17:09Источник: «РИА Новости»

Евгений Плющенко: Я недоволен судейством на первенстве России

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил недовольство судейством первенства России среди юниоров в мужском одиночном катании.

- Я недоволен судейством на первенстве России. Непонятно, почему мальчишки валяются, а их тащат за уши. Пьедестал вышел закономерным, каждый получил заслуженные баллы, но распределение мест, начиная с четвертого, для меня парадокс. Система судейства явно подвела. Главное, ставят такие баллы спортсменам одних и тех же школ.

Тот же (Артур) Даниелян не сделал четверной сальхов, упал с тройного акселя, допустил ошибку с другого тройного акселя. Катался, на мой взгляд, невыразительно. За что ему ставят такие баллы? Он падал, а ему ставят (в компонентах) за переходы 8 баллов и выше. Есть другие спортсмены, которые лучше катались. Я не защищаю своего спортсмена. Я говорю о некрасивом судействе и о том, что нужно в корне менять эту ситуацию, - приводит слова Плющенко РИА «Новости».

Добавим, что в одиночном катании на чемпионате России среди юниоров в Перми победил Даниил Самсонов.

#плющенко евгений#Первенство России среди юниоров по фигурному катанию
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