Мария Бутырская: Методы Тутберидзе? Палка иногда неплохо действует - Советский спорт
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Фигурное катание05 февраля 2019 15:03Источник: «Спорт день за днем»Автор: Липкин Антон

Мария Бутырская: Методы Тутберидзе? Палка иногда неплохо действует

Чемпионка мира 1999 года считает, что результаты работы Тутберидзе оправдывают методы работы тренера.

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская высказалась о методах работы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Каждый достигает результата так, как считает нужным, а результат на лицо, – приводит «Спорт день за днем» слова Бутырской. – Это спорт. По-другому здесь нельзя. Спортсмены не должны сами себя жалеть.

Я понимаю, Орсер в Канаде, и у них все по-другому. Они не имеют права заставлять спортсменов, ругать их. Но палка иногда неплохо действует. В нашем спорте – и в советском, и в российском – это нормально.

Когда человек вырастает и начинает понимать, что работай он усерднее, был бы другой результат, зачастую уже слишком поздно. Тем более в таком раннем виде спорта, как фигурное катание. Такая помощь тренера нужна».

Напомним, Тутберидзе подготовила двух олимпийских чемпионок – Юлию Липницкую и Алину Загитову, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. Также в ее группе занимаются чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и действующая чемпионка России Анна Щербакова.

Недавно бывший тренер Трусовой Александр Волков, а также хореограф из группы канадского специалиста Брайана Орсера Сандра Везич раскритиковали методы работы Тутберидзе.

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