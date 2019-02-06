Рика Кихира получила травму во время тренировки перед чемпионатом четырех континентов - Советский спорт
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Фигурное катание06 февраля 2019 12:32Источник: Kyodo NewsАвтор: Сметанникова Дарья

Рика Кихира получила травму во время тренировки перед чемпионатом четырех континентов

Японская фигуристка Рика Кихира на второй официальной тренировке перед стартом чемпионата четырех континентов получила повреждение.

По информации Kyodo, 16-летняя японка получила повреждение пальца руки. Кихира допустила падение на тройном лутце на тренировке, в результате которого травмировала палец левой руки.

«Это похоже на растяжение связок, но все выглядит достаточно плохо. Надеюсь, боль утихнет», - сказала Кихира.

Короткая программа у женщин в рамках чемпионата четырех континентов в Анахайме пройдет в ночь на пятницу.

Напомним, Кихира является победительницей двух этапов Гран-при и финала серии в Ванкувере, где опередила олимпийскую чемпионку 2018 года россиянку Алину Загитову и побила принадлежавший ей мировой рекорд в короткой программе, набрав 82,51 балла.

#кихира рика
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