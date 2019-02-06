Рика Кихира получила травму во время тренировки перед чемпионатом четырех континентов

Фигурное катание 06 февраля 2019 12:32 Источник: Kyodo News Автор: Сметанникова Дарья

Японская фигуристка Рика Кихира на второй официальной тренировке перед стартом чемпионата четырех континентов получила повреждение.

По информации Kyodo, 16-летняя японка получила повреждение пальца руки. Кихира допустила падение на тройном лутце на тренировке, в результате которого травмировала палец левой руки.

«Это похоже на растяжение связок, но все выглядит достаточно плохо. Надеюсь, боль утихнет», - сказала Кихира.

Короткая программа у женщин в рамках чемпионата четырех континентов в Анахайме пройдет в ночь на пятницу.

Напомним, Кихира является победительницей двух этапов Гран-при и финала серии в Ванкувере, где опередила олимпийскую чемпионку 2018 года россиянку Алину Загитову и побила принадлежавший ей мировой рекорд в короткой программе, набрав 82,51 балла.