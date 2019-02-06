Шелепень рассказала, почему ушла из группы Тутберидзе

Фигурное катание 06 февраля 2019 17:14 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Бывшая российская фигуристка Полина Шелепень завершила карьеру в 19 лет.

Шелепень рассказала подробности своего ухода от тренера Этери Тутберидзе.

«Сложность принятия решения об уходе была в том, что мы очень долго проработали вместе. Но последний сезон складывался тяжело в плане отношений. Я сейчас это все объясняю своим переходным возрастом тогда. В 16-17 лет тебе и дома кажется, что все к тебе несправедливо придираются. Ты думаешь: «Вы все неправы, а я молодец. Просто отстаньте».

Почему-то когда люди говорят, что Этери Георгиевна - строгий тренер, они представляют ее каким-то монстром. Я до сих пор слышу это от тех родителей своих учеников, кто знает, что я тренировалась у Тутберидзе. Они смотрят на меня так, как будто я побывала в аду и вернулась живая. Но любой тренер на высоком уровне не будет все время гладить спортсмена по головке и просить не расстраиваться. В России таких тренеров точно нет. Это не отбивало желание, ведь мы все прекрасно понимали - тренер хочет, чтобы мы были лучше», - цитирует Шелепень «Матч ТВ».

На данный момент 23-летняя фигуристка работает тренером в одной из московских школ.