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Фигурное катание08 февраля 2019 16:44Источник: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Автор: Сметанникова Дарья

Определился состав сборной России на юниорский чемпионат мира

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала состав сборной на юниорский чемпионат мира.

Юниорский чемпионат мира пройдет в хорватском Загребе с 6 по 10 марта.

Девушки: Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова.

Юноши: Петр Гуменник, Роман Савосин, Алексей Ерохов.

Пары: Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Полина Костюкович - Дмитрий Ялин, Аполлинария Панфилова - Дмитрий Рылов.

Танцы: Софья Шевченко - Игорь Еременко, Арина Ушакова - Максим Некрасов, Елизавета Худайбердиева - Никита Назаров.

Состав сборной России сформирован по итогам завершившегося в Перми чемпионата России среди юниоров. В команду вошли фигуристы, занявшие в каждом виде 1-3 места. Исключением стал Даниил Самсонов, который из-за возраста (13 лет) не может выступать на юниорском чемпионате мира.

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