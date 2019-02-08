Туктамышева и Константинова могут принять участие в финале Кубка России

Фигурное катание 08 февраля 2019 17:47 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил имена возможных участников финала Кубка России, который пройдет в Великом Новгороде.

По словам Когана существует вероятность, что на турнире в Великом Новгороде выступят Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова.

«Будут ли выступать Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова? Это преждевременный вопрос. Как только будут утверждены списки, они сразу появятся на сайте. В принципе, планируется участие всех сильнейших спортсменов», - цитирует Когана Sport24.ru.

Свое участие в финале Кубка России уже подтвердила Евгения Медведева.