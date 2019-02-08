Туктамышева и Константинова могут принять участие в финале Кубка России

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил имена возможных участников финала Кубка России, который пройдет в Великом Новгороде.
По словам Когана существует вероятность, что на турнире в Великом Новгороде выступят Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова.
«Будут ли выступать Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова? Это преждевременный вопрос. Как только будут утверждены списки, они сразу появятся на сайте. В принципе, планируется участие всех сильнейших спортсменов», - цитирует Когана Sport24.ru.
Свое участие в финале Кубка России уже подтвердила Евгения Медведева.