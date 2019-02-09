Кихира впервые в карьере стала победительницей чемпионата четырех континентов

В Анахайме (США) прошли соревнования в женском одиночном катании на чемпионате четырех континентов.
Японская фигуристка Рика Кихира с большим преимуществом выиграла чемпионат четырех континентов. Для 16-летней спортсменки победа на этом турнире – первая в карьере.
Второе место заняла фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева. Тройку лучших замкнула еще одна японка Маи Михара.
Анахайм, США
Фигурное катание
Чемпионат четырех континентов
Женщины
1. Рика Кихира (Япония) – 221,99.
2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 207,46.
3. Маи Михара (Япония) – 207,12.
4. Каори Сакамото (Япония) – 206,79.
5. Брэди Теннелл (США) – 202,07.
6. Мэрайя Белл (США) – 193,94.
7. Лим Ын Су (Южная Корея) – 191,85.
8. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 187,93.
9. Вероник Малле (Канада) – 170,46.
10. Ларкин Остман (Канада) – 165,21.