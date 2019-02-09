Фигурное катание 09 февраля 2019 11:24 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Кихира впервые в карьере стала победительницей чемпионата четырех континентов

В Анахайме (США) прошли соревнования в женском одиночном катании на чемпионате четырех континентов.

Японская фигуристка Рика Кихира с большим преимуществом выиграла чемпионат четырех континентов. Для 16-летней спортсменки победа на этом турнире – первая в карьере. Второе место заняла фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева. Тройку лучших замкнула еще одна японка Маи Михара. Анахайм, США

Фигурное катание

Чемпионат четырех континентов

Женщины 1. Рика Кихира (Япония) – 221,99.

2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 207,46.

3. Маи Михара (Япония) – 207,12.

4. Каори Сакамото (Япония) – 206,79.

5. Брэди Теннелл (США) – 202,07.

6. Мэрайя Белл (США) – 193,94.

7. Лим Ын Су (Южная Корея) – 191,85.

8. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 187,93.

9. Вероник Малле (Канада) – 170,46.

10. Ларкин Остман (Канада) – 165,21.